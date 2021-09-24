Рим, , 17:23 — REGNUM Суд в Италии принял решение освободить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее задержанного на острове Сардиния по запросу властей Испании, сообщила 24 сентября спикер регионального парламента Лаура Боррас на своей странице в Twitter.

Карлес Пучдемон muffinn

По её утверждению, Пучдемон будет «освобождён без каких-либо мер пресечения».

Наряду с этим, агентство EFE со ссылкой на адвоката Пучдемона сообщает, что экс-главу Каталонии обязали не покидать пределы острова Сардиния.

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