Липецк, 24 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Липецкой области до 2150 мест увеличен коечный фонд инфекционных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Если эпидситуация снова ухудшится, в октябре перепрофилируют под инфекционный госпиталь санаторий «Липецк». Сейчас в инфекционных госпиталях находятся около 1,7 тыс. пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Обеспеченность койками составляет 1,9 на 1000 населения. В медицинских организациях есть запас средств защиты и лекарств. Для больниц закупили дополнительную аппаратуру, служба скорой медицинской помощи обновила автопарк реанимобилей.

Разработаны две параллельные схемы оказания стационарной помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями и с коронавирусом и внебольничными пневмониями.

В регионе началась вакцинация против гриппа, привить планируется более 60% населения. Уже вакцинированы 131,2 тысячи человек — 19,2% от плана, охват составил 11%. Запланирована вакцинация от коронавируса 80% взрослого населения. Уже привиты однократно 403 тысячи человек, что составляет 55,2% от плана. Охват вакцинацией составляет 44%.