Москва, 24 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. 24 сентября агент Алан Прудников рассказал об интересе к опорному полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову и 18-летнему фланговому нападающему московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну со стороны европейских клубов: «Бариновым и Захаряном действительно интересуется ряд хороших клубов из Европы. Клубы звонят мне и интересуются, сколько они стоят и насколько реально было бы их заполучить. Но, как видите, они пока играют в России. Было бы намного проще увезти их в Европу, если бы они играли в условных «Крыльях Советов» или «Уфе», — цитирует Прудникова издание Eurostavka.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Баринов

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в восьми матчах за «Динамо» в рамках внутреннему чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Захаряна, помимо «Барселоны», претендует дортмундская «Боруссия». Однако сам футболист выразил желание остаться в российском клубе как минимум до конца сезона.

Авторитетный профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника академии «Локомотива» Баринова в 12 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2023 года.