Архангельск, 24 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 276 заболевших ковидом. Лидеры по приросту заболевших — Архангельск, Северодвинск и Котлас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы также на Соловках, в Новодвинске, Коряжме, Вельском, Коношском, Ленском, Устьянском и других районах области.

Точное число скончавшихся от инфекции в регионе остается неизвестным. Месяц назад региональный штаб сообщал о 1708 жертвах ковида, сегодня, 24 сентября, федеральный штаб информирует о 1174 летальных исходах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от ковида скончались 828 человек.