Рязань, 24 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Виновным в хищении чужого имущества признан 25-летний житель Рязани. Молодой человек менял в кассе магазина, где он работал, настоящие деньги на фальшивые, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

40.мвд.рф Билеты «Банка приколов»

Мужчина трудился в должности заместителя директора магазина одной из крупных торговых сетей. Установлено, что он периодически забирал из операционной кассы наличные деньги, а взамен оставлял купюры «банка приколов». С июня по октябрь 2020 года злоумышленник похитил 1,176 млн рублей. Факт крупного хищения вскрыла внезапно проведённая в магазине ревизия.

Железнодорожный районный суд Рязани с учётом частичного возмещения ущерба назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор вступил в законную силу.