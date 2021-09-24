Великий Новгород, 24 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Следственные органы СК России по Новгородской области проверяют информацию о том, что в Великом Новгороде ребёнок попытался расплатиться за проезд банковской картой, но средства не списались, и его высадили из автобуса. Школьнику пришлось идти пешком 11 км до дома. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Yarregion.ru Бесконтактная оплата проезда

По предварительным данным, 12-летний школьник попытался расплатиться за проезд банковской картой, так как у него не было с собой наличных средств. Однако оплата не прошла, и кондуктор высадил ребенка. В результате мальчику пришлось пройти пешком из города с остановки 7 км по оживленной трассе, и потом еще 4 км до дома.

«Мальчик был без телефона и с ним нельзя было связаться», — говорится в сообщении.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами СКР по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки.

«С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — заверили в ведомстве.