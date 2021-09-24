Москва, 24 сентября 2021, 17:15 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации, генерал армии Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Салливаном, сообщает 24 сентября пресс-служба Совбеза России.
Уточняется, что среди прочих вопросов была затронута ситуация в Афганистане.
Кроме того, в ходе разговора Патрушев и Салливан подчеркнули важность диалога Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности и по вопросам стратегической стабильности.
Читайте ранее в этом сюжете: США толкают Россию к Китаю — Responsible Statecraft