Москва, , 17:15 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации, генерал армии Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Салливаном, сообщает 24 сентября пресс-служба Совбеза России.

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Уточняется, что среди прочих вопросов была затронута ситуация в Афганистане.

Кроме того, в ходе разговора Патрушев и Салливан подчеркнули важность диалога Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности и по вопросам стратегической стабильности.

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