Москва, 24 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации, генерал армии Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Салливаном, сообщает 24 сентября пресс-служба Совбеза России.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Уточняется, что среди прочих вопросов была затронута ситуация в Афганистане.

Кроме того, в ходе разговора Патрушев и Салливан подчеркнули важность диалога Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности и по вопросам стратегической стабильности.