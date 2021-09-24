Саратов, 24 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Саратове 25 сентября на трех торговых площадках развернут сельскохозяйственные ярмарки. Реализация продукции продлится до 16:00, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Ярмарка

Жители города и области смогут приобрести мясо, молочную продукцию, овощи, рыбу, мед. Традиционно торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе, а также в поселке Елшанка. Кроме этого, до 30 сентября на Театральной площади Саратова проходит ярмарка по продаже плодоовощной и ягодной продукции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области для сдерживания роста цен на продукты питания организовали работу 267 ярмарок на 6 тыс. торговых точках, в том числе 121 — в ежедневном формате. Дополнительно планировали открыть еще свыше 50 торговых точек по реализации сезонной продукции. Губернатор Валерий Радаев поручил провести ярмарки во всех районах области.

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