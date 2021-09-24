Белгород, 24 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Начальником управления безопасности Белгородской области назначен Степан Любенко.

Флаг Белгородской области

Ранее эту должность занимал Андрей Гоц, который сейчас назначен врио начальника управления экоохотнадзора региона. Степан Любенко родился в 1974 году в Казахской ССР. Окончил Новосибирское Высшее Военно-командное училище ВВ МВД России в 1996 году, прошёл курс спецподготовки подразделений специального назначения, имеет право ношения крапового берета. Степан Любенко окончил высшие офицерские курсы и учебный центр общевойсковой академии ВС РФ по специальности «Инструктор по праву вооружённых конфликтов», имеет множество наград.

В 2020 году Степана Любенко избрали депутатом городской думы Ессентуков, сообщает издание «Бел.ру».