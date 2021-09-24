Ташкент, , 17:06 — REGNUM В Узбекистане в 2020 году к уголовной ответственности в общей сложности были привлечены 1723 чиновника, сообщил 24 сентября журналистам Директор узбекского Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

Он сообщил, что девять таких чиновников привлечены на республиканском уровне, 45 — на областном, 1669 — на районном и городском уровнях.

«Ущерб от их коррупционных действий составил 500 миллиардов сумов (один доллар-10 700 сумов), 71 процент от этой суммы возмещен обвиняемыми в ходе следствия», — указал Бурханов