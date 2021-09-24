Мурманск, 24 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Мурманской области план по вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 53%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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«Всего в регионе привиты более 248 тысяч человек. Это 53,47% от запланированного объема, который составляет 80% от взрослого населения области — 580 928 человек», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся более 15 тысяч человек.