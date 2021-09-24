Курган, 24 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Житель Кургана расстрелял окна квартиры родителей жены. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Ружьё

По данным полиции, у мужчины произошёл конфликт с супругой. Жена переехала к матери. Выпив спиртное, гражданин выстрелил из ружья в окна квартиры, где находилась супруга. После содеянного он скрылся с места происшествия, но был задержан полицией.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). У стрелявшего изъяты ружьё и патроны.