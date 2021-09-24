Москва, 24 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Нехарактерно рано началось заболевание гриппом в России в этом году, заявила 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 1».

Med-instrukcia.ru Грипп

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Отметив, что грипп «уже пришёл», Попова сказала, что нынешний год — уникальный: «случаи гриппа выявлялись ещё в конце июля», а групповая заболеваемость была зафиксирована в августе в разных российских регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Попова заявила о 61 регионе России, где отмечалось превышение порогов по ОРВИ и гриппу.