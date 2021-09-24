Тбилиси, 24 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Один из лидеров «Грузинской мечты» Михаил Сарджеваладе обвинил главу «Единого национального движения» Нику Мелия в сознательной провокации инцидента, происшедшего 23 сентября у офиса ЕС в Тбилиси. Об этом Сарджеваладзе сегодня заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

Грузинский флаг

Сарджвеладзе отрицает то, что правящая партия мобилизовала своих сторонников и направила их к представительству ЕС. Он сказал, что это произошло спонтанно. Сарджеваладзе заявил, что если бы он находился поблизости от представительства ЕС, то он пришёл бы туда по собственной инициативе.

«Профессиональный хулиган Ника Мелия пришёл туда и устроил провокацию для того, чтобы вызвать напряжённость. У других людей же тоже есть нервы!.. После этого мобилизация у офиса ЕС не проводилась. То, что показали по телевидению — это произошло спонтанно. Если бы я был поблизости, то я, несомненно бы пришёл туда. Но никто не может обвинить меня в том, что я собирался устроить там кулачный бой. Поблизости расположено несколько представительств и в том, что вы добрались бы туда в течении нескольких минут, нет ничего странного», — заявил Михаил Сарджвеладзе.

Напомним, что 23 сентября в Тбилиси около здания представительства ЕС произошёл инцидент с участием лидеров ведущих политических партий Грузии. Ника Мелия и Ираклий Какабадзе обрушились друг на друга со взаимными оскорблениями и едва не полезли в драку. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вынужден был выпустить специальное заявление по поводу инцидента.