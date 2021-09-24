Минск, 24 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Белорусский государственный академический музыкальный театр представил публике премьеру мюзикла «Три мушкетера» по роману Александра Дюма и на музыку Максима Дунаевского. Зрители и критики в целом хорошо приняли новое прочтение знаменитого произведения.

Цитата из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра». реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР Атрибут мужчины

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Режиссёр мюзикла Валерия Чигилейчик представила авантюрный французский роман в не самом популярном для Белоруссии жанре. В отличие от США и даже культурных столиц России, белорусская публика предпочитает классические формы.

Тем не менее, премьера состоялась. Не воспрепятствовали ей ни пандемия, ни политические и социально-экономические катаклизмы.

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Гасконца Д’Артаньяна сыграл белорусский актёр Сергей Спруть, а миледи Винтер — Наталья Дементьева. Заслуженная артисткапостсоветской республики Маргарита Александрович вошла в образ королевы Анны, а не менее заслуженный артист Антон Заянчковский — в образ кардинала Ришелье.

Согласно сюжету белорусского мюзикла, кардинал испытывал влечение к королеве Франции, а она, в свою очередь — к британскому герцогу Бекингему. Классический «любовный треугольник» был подан с танцем на пилоне.

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