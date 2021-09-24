Кострома, , 17:09 — REGNUM Партия «Справедливая Россия — За правду» оспаривает результаты выборов главы Захаровского сельского поселения Красносельского района, прошедших с 17 по 19 сентября 2021 года в Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Кандидат Беляков показывает повторный протокол на пресс-конференции © Наталья Диева

В выборах участвовали два кандидата — представитель партии «Справедливая Россия» Евгений Беляков и действующая глава поселения Татьяна Осипова, выдвинутая «Единой Россией». Претензии справедливороссов касаются нарушений, по их мнению, допущенных при пересчёте голосов.

Спор касается голосования на двух участках под номерами № 294 и 295. В последний день выборов — 19 сентября комиссия участка № 294 оформила протокол, согласно которому Беляков получил 48 голосов, а его оппонент Осипова — 39. С учётом результатов голосования на втором участке представитель «Справедливой России» выигрывал выборы с перевесом в 2 голоса. Позднее комиссия участка № 294 пересчитала голоса и выдала новый протокол, согласно которому 4 голоса, отданных за справедливоросса, были признаны недействительными. Количество голосов за Осипову при этом увеличилось на 1.

«Первый протокол на участке № 294 был составлен поздно вечером 19 сентября. По нему у Белякова было 48 голосов, у его оппонента — 39. Далее протокол был направлен в территориальную избирательную комиссию Красносельского района, но так и не доехал до неё. По заявлению кандидата Осиповой, которого мы так и не увидели, голоса пересчитали. В 7 утра 20 сентября появился другой протокол, согласно которому наш кандидат получил 44 голоса, кандидат от «Единой России» — 40 голосов. С учётом данных голосования на втором избирательном участке Беляков проигрывал выборы, набрав на 1 голос меньше Осиповой», — рассказал на пресс-конференции 24 сентября член Совета костромского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Хомяков.

Партия полагает, что с учётом этих обстоятельств результаты выборов главы поселения должны быть аннулированы. Соответствующее заявление справедливороссы готовы направить в Избирательную комиссию Костромской области. В случае отказа в удовлетворении жалобы партийцы намерены обратиться в суд.

«Ситуация более чем странная. Почему комиссия сразу не смогла правильно посчитать менее 100 голосов на участке? Была нарушена процедура — поехав пересчитывать голоса второй раз комиссия не оповестила ТИК, наблюдателей. Кроме этого, на сайте избирательной комиссии сейчас значатся другие данные. Если посмотреть в сводную таблицу предварительных итогов голосования на УИК 294 за Белякова отдано 46 голосов, за Осипову — 40. С учётом этих сведений кандидат от «Справедливой России — За правду» проиграл выборы, набрав на 1 голос меньше единоросса. Третьего протокола мы не видели. Учитывая все эти события выборы главы поселения должны признать недействительными», — поделился мнением адвокат Александр Глушенков.

Заявление об обжаловании результатов выборов будет направлено в областную избирательную комиссию в понедельник, 27 сентября. Дать ответ по сложившейся ситуации её представители должны в течение 10 дней. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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