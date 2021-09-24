Кострома, 24 сентября 2021, 17:09 — REGNUM Партия «Справедливая Россия — За правду» оспаривает результаты выборов главы Захаровского сельского поселения Красносельского района, прошедших с 17 по 19 сентября 2021 года в Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
В выборах участвовали два кандидата — представитель партии «Справедливая Россия» Евгений Беляков и действующая глава поселения Татьяна Осипова, выдвинутая «Единой Россией». Претензии справедливороссов касаются нарушений, по их мнению, допущенных при пересчёте голосов.
Спор касается голосования на двух участках под номерами № 294 и 295. В последний день выборов — 19 сентября комиссия участка № 294 оформила протокол, согласно которому Беляков получил 48 голосов, а его оппонент Осипова — 39. С учётом результатов голосования на втором участке представитель «Справедливой России» выигрывал выборы с перевесом в 2 голоса. Позднее комиссия участка № 294 пересчитала голоса и выдала новый протокол, согласно которому 4 голоса, отданных за справедливоросса, были признаны недействительными. Количество голосов за Осипову при этом увеличилось на 1.
Партия полагает, что с учётом этих обстоятельств результаты выборов главы поселения должны быть аннулированы. Соответствующее заявление справедливороссы готовы направить в Избирательную комиссию Костромской области. В случае отказа в удовлетворении жалобы партийцы намерены обратиться в суд.
Заявление об обжаловании результатов выборов будет направлено в областную избирательную комиссию в понедельник, 27 сентября. Дать ответ по сложившейся ситуации её представители должны в течение 10 дней. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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