Ярославль, 24 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Ярославле родители, отводившие детей в детский сад, задержали мужчину, пристававшего к ребенку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.

Yarnews.net Кадр из видео

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

«Горожане должны знать своих героев. Сегодня за рестораном «Углич» у садика был задержан педофил двумя родителями, отводившими своих детей в садик! Спасибо Вам! Надеюсь, что в будущем будет больше неравнодушных, которые не пройдут мимо!», — написали в сообществе «Свободный Ярославль».

Подтвердили задержание мужчины и в полиции, правда, добавили, что он передан медикам.

«По данному сообщению на место прибыли сотрудники полиции, мужчина был передан бригаде скорой специализированной медпомощи», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.