Сыктывкар, 24 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Сыктывкарской горбольнице вскрылись факты выдачи фиктивных сертификатов о ковид-вакцинации. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском Следкоме, в отношении заместителя главврача возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По данным следствия, подозреваемая, являясь ответственной за ведение регистра вакцинированных, внесла в информационную базу и официальные документы сведения о вакцинации от COVID-19 нескольких граждан, которые фактически не вакцинировались. Граждане в последующем получили сертификаты об иммунизации. Данные о масштабах этой деятельности следователи пока не раскрывают.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе республика Коми вошла в число самых неблагоприятных по темпам распространения COVID-19. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими.