Москва, 24 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Горнолыжный кластер на Воробьёвых горах в Москве откроется в начале 2022 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В начале следующего года откроем горнолыжный кластер на Воробьёвых горах», — написал он на странице в Instagram.

По словам мэра, городские власти строят три трассы, трамплин и инфраструктуру, ещё часть работ выполняет инвестор. В кластере появятся бугельная канатка, сноуборд, экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air.

Объект отвечает необходимым стандартам и позволит проводить международные соревнования.