Собянин анонсировал открытие горнолыжного кластера в Москве
Москва, 24 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Горнолыжный кластер на Воробьёвых горах в Москве откроется в начале 2022 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
«В начале следующего года откроем горнолыжный кластер на Воробьёвых горах», — написал он на странице в Instagram.
По словам мэра, городские власти строят три трассы, трамплин и инфраструктуру, ещё часть работ выполняет инвестор. В кластере появятся бугельная канатка, сноуборд, экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air.
Объект отвечает необходимым стандартам и позволит проводить международные соревнования.