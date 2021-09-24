Аляска, США, 24 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски, сообщает 24 сентября Геологическая служба США (USGS).

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 14:52 мск. Эпицентр землетрясения расположен в море в 182 км от города Адак, от побережья его отделяют 84 км.

По мнению учёных, очаг землетрясения находится на глубине 39,6 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.