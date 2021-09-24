Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный судом присяжных виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, намерен подать апелляцию в апелляционный суд штата Миннесота, сообщает 24 сентября Reuters.

Цитата из видео на YouTube Дерек Шовен

Отметим, что ранее он уже пытался подать апелляцию. Тогда его адвокат указал, что досудебная огласка обстоятельств дела повлияла на проведение справедливого судебного разбирательства. По мнению адвоката, присяжные могли быть «подвержены предвзятой огласке дела» и опасаться потенциального возмездия.

Напомним, в апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. Убийство афроамериканца при задержании вызвало волну протестов против полицейского произвола и породило движение Black Lives Matter, выступающее против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих.

Как сообщало ИА REGNUM, Шовен был заключен в тюрьму в июне на 22 года.