Казань, 24 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В столице Татарии острый дефицит кадров наблюдается на 19 городских автобусных маршрутах. Автотранспортные предприятия не укомплектованы 1399 водителями и кондукторами.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

Как сообщает ассоциация автотранспортных предприятий Казани, отделы кадров находятся в активном поиске сотрудников. В следующем году каждый автобус будет оснащен тахографом, изменится график труда и отдыха работников транспортной сферы. Для того, чтобы автобусы курсировали по утвержденному графику, на каждый из них нужно нанять еще по одному водителю.

Трудоустроится предлагают не только казанцам, но и жителям других регионов. Будущим работникам при необходимости предоставят жилье (общежитие) и удобный график работы. Средняя зарплата водителя автобуса в Казани составляет 63 тыс. рублей, кондуктора — 37 тыс. рублей, добавили в ассоциации.

При этом в республиканских органах службы занятости по состоянию на 22 сентября официально зарегистрированными безработными являлись 16 660 человек. Уровень безработицы в республике составил 0,82% от численности рабочей силы.

ИА REGNUM напоминает, в Казани ситуация с нехваткой кадров для работы в общественном транспорте усугубилась с начала 2021 года.

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