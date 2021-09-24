Симферополь, 24 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Бывший министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов арестован на два месяца. Решение принял Киевский районный суд Симферополя 24 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Храмова, защита экс-министра просила оставить его под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Храмов был отправлен в отставку с поста министра строительства и архитектуры Крыма 22 сентября. 24 сентября стало известно задержании Храмова, а также бывшего вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова. Им вменяется мошенничество на 57,5 млн рублей при строительстве водовода. Своей вины они не признают. Кабанова суд ранее также отправил в СИЗО на два месяца.