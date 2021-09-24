Москва, 24 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 61 российском регионе. Об этом сообщила 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«По итогам предыдущей недели мы видим превышение порогов по острым респираторным вирусным инфекциям и случаям гриппа в 61 субъекте», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее на неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России прививки от гриппа сделали более семи миллионов человек, то есть 4,97% от общей численности населения страны.