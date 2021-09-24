Вашингтон, 24 сентября 2021, 17:08 — REGNUM Аудит президентских выборов США 2020 года в штате Аризона, инициированный и спонсированный партией республиканцев, не смог выявить, что у экс-президента Дональда Трампа были незаконно отобраны голоса избирателей. Об этом 24 сентября сообщает Reuters со ссылкой на черновик отчета аудита.

Финансовый аудит
Финансовый аудит
KG Shreyas Thimmaiah

Аудит проводила компания Cyber Ninjas. В черновиках документах видно, что по итогам аудита было добавлено 99 голосов президенту США Джо Байдену, а Трамп потерял 261 голос.

Полный отчет должен быть опубликован позже.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден победил Дональда Трампа лишь с небольшим отрывом. В Аризоне новый президент обошел Трампа примерно 10 тыс. голосов.