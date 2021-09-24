Москва, 24 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. На минувшей неделе российские Telegram-каналы поделились с читателями многими занимательными историями. Похищение манекена, битва сковородки с банкоматом и многое другое — самое интересное в нашем обзоре.

Цитата из т/с «Тёмные начала». 2019. Великобритания, США Медведь

Центральный федеральный округ

Список удивительных преступлений на днях пополнил гость российской столицы. «Интересная Москва» пишет, что в магазин для взрослых зашла компания из девушки и двух мужчин. Они посмотрели ассортимент, побеседовали с продавцом, затем один из них схватил манекен с нижним бельем и убежал. Правда, недалеко. Вора скоро задержали, им оказался ранее судимый 37-летний приезжий.

Одна из главных тем уходящей недели — выборы. Курьезов хватало во всех регионах. «Черноземец» пишет, что в Белгородской области на избирательных участках был замечен гражданин в костюме человека-паука, в Воронежской области пара пришла голосовать в национальной таджикской одежде. «С таким подходом понятно, что выборы — это совсем нескучное занятие. Творчески подойти к такому ответственному делу, как выборы, никто не запрещает, а даже приветствует», — отмечает автор канала.

В Тамбовской области в последние дни регулярно стали находить боеприпасы. Самый загадочный случай произошел в селе Нижнеспасское. Пенсионерка нашла головную часть реактивного снаряда и вызвала полицию. «Тамбовские истории» передают, что снаряд мог прилететь с учений артиллеристских войск, которые проводятся на полигоне близлежащих лесов.

Северо-Западный федеральный округ

Из Петербурга пришла грустная новость о смерти знаменитой собаки Миши, чья будка была даже внесена в карты Google. Пес внешне напоминал медведя и всю жизнь прожил на Парадной улице — более двадцати лет, сообщает «Петербург с огоньком».

В Республике Коми решили усилить борьбу с пьяными водителями и предложили выплачивать по 20 тысяч рублей за сообщения о нетрезвых автолюбителях. «Усы Печорина», впрочем, опасаются, что мера не поможет из-за «еще неизжитого менталитета — покрывать «своих».

Приволжский федеральный округ

Борьба населения с вышками сотовой связи получила продолжение в башкирском селе. Ufa_rb рассказывает, что жители попросту снесли вышку сотовой связи, ссылаясь на то, что у них не спросили разрешения на ее установку (хотя ее поставили на арендованном участке) и заодно опасаясь за свое здоровье. Некоторые граждане ссылались на то, что вышка при ветре «будет свистеть» и всем мешать.

В Оренбуржье археологи раскопали интересное захоронение бронзового века. В могиле лежали двое, причем, по словам «Урал56», скелеты были выложены в форме сердечка.

Южный федеральный округ

«Типичный Краснодар» удивляется одной из поселковых школ региона. Она, словно средневековая крепость, окружена рвом с водой по всему периметру. Причина — отсутствие тротуара и асфальта. В дожди школу окружают малопроходимые лужи и грязь. Когда эта средневековая черта исчезнет, никто сказать не может.

Северо-Кавказский федеральный округ

Ко дню города в Ставрополе запустили кампанию по отмывке памятников. «Душевный Ставрополь» пишет, что от пыли и грязи уже очистили Ленина, Лермонтова, князя Владимира. А вот железного буденовца придется мыть с помощью специальной вышки.

Уральский федеральный округ

Необычный избирательный участок обнаружился в Белоярке Свердловской области. Его разместили на корабле. «Точнее, на макете «Распутной девы» из «Пиратов Карибского моря», — удивляется «Главный канал Екатеринбурга». Участок вполне может претендовать на статус самого странного в прошедшей кампании.

Свердловская область на уходящей неделе отметилась еще одним сомнительным достижением. Екатеринбург, согласно международному исследованию, оказался самым криминальным городом России. Об этом рассказал канал «Сибирский панк».

Сибирский федеральный округ

В пункте приема металлолома Красноярского края нашли скифский меч железного века. Он был изготовлен полторы тысячи лет назад. «Ценность меча сильно превышает фактическую стоимость металла, которую заплатил пункт приема металлолома. Интересно, сколько еще древнего оружия можно найти в пунктах приема металла необъятной, а царских и соборных грамот — в точках сбора макулатуры?», — задается вопросом «Страновед».

»Красноярск №1» пишет о нервном гражданине, который разбил сковородкой банкомат. Мужчина хотел положить деньги на счет, а машина деньги забрала, но счет не пополнила. Гражданин решил ее наказать, теперь ему придется возместить крупный ущерб.

В Барнауле спецназ Росгвардии необычно поздравил детей в больнице. Сотрудники СОБР в костюмах мишек по стенке на специальном снаряжении спустились в палаты к детям и раздали сладости. «Доброта справится с любыми болезнями», — цитирует росгвардейцев «Барнаул №1».

»Томский очкарик» сообщает о симпатичном начинании в Томске. Здесь введут дизайн-код города, который запретит нелепую и аляповатую рекламу и вывески. Свод правил по уличному стилю планируют ввести со следующего года.

В Иркутске затопило набережную, да так сильно, что она превратилась в бассейн. Двое горожан решили провести показательное плавание и искупались в импровизированном бассейне, несмотря на то что температура воды составляла всего 12,1 градуса, по словам канала «Верблюд в огне».

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке стартует очередной этап приема автомобильных покрышек. Из них будут делать сырье для благоустройства двориков и детских площадок. «Теперь осталось дождаться, когда власти начнут принимать стекло и пластик. И о мусоре на Камчатке можно будет забыть», — радуется «Мачо с Авачи».

»Смотровая вышка» узнала, что в Магаданской области побили рекорд по вылову горбуши, улов стал рекордным за последние десять лет. Общий вылов всех видов лосося составил около 10,5 тысяч тонн.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 1 октября.