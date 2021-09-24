Лондон, 24 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Жители Британии массово закупают бензин на автозаправочных станциях после сообщений о закрытии некоторых АЗС и о нехватке водителей бензовозов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Об этом британцы сообщают в соцсетях, публикуя фото и видео с АЗС, к которым выстраиваются длинные очереди автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская нефтегазовая корпорация BP официально объявила о вынужденном сокращении поставок бензина и дизтоплива на свои АЗС из-за острой нехватки водителей бензовозов. При этом часть АЗС уже закрыта.

Летом текущего года Ассоциация автоперевозчиков сообщила, что в стране не хватает около 100 тыс. водителей грузовиков, так как многие из них уехали из Британии после Brexit, а новые водители сталкиваются с большими трудностями при сдачи теста на права.