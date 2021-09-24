Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу обязали явиться в федеральный суд, чтобы разрешить выдвинутые против нее обвинения в США, сообщает 24 сентября Reuters.

Huawei.com Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei

Суд возможно решит один из нескольких крупных споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним, что Мэн была арестована в международном аэропорту Ванкувера в декабре 2018 года, когда ее обвинили в США в мошенничестве относительно деловых операций Huawei в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Huawei является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В последние годы компания также занялась развитием потребительского подразделения, став одним из ведущих производителей смартфонов.

В 2019 году правительство США внесло Huawei в «чёрный список», запретив компании сотрудничество с американскими организациями. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к американскому программному и аппаратному обеспечению, что привело к продаже суббренда по производству смартфонов Honor.

Также правительство США неоднократно призвало союзные страны отказаться от использования оборудования Huawei при развёртывании сетей связи 5G. Американские политики объяснили это требованиями национальной безопасности.