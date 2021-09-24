Тюмень, 24 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Тюменской области до 24 октября 2021 года продлены антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В рамках ограничений общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий ограничиваются числом не более 500 человек. С 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с большим количеством участников будет согласовываться с региональным управлением Роспотребнадзора

На территории Тюменской области сохраняется масочный режим.

До 24 октября приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.