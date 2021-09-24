Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных ограбили отделение банка. Об этом 24 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

frankieleon Ограбление

Ограбление банка на проспекте Большевиков было совершено утром 24 сентября. По предварительной информации, в помещение вошли двое мужчин, которые под угрозой предметов, похожих на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму в разной валюте, в том числе российской. Получив желаемое, грабите скрылись с места преступления.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников, а в банке подсчитывают сумму ущерба.