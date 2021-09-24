Сочи, Краснодарский край, 24 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации курорта Алексей Копайгородский 24 сентября.

Sochi.ru Наводнение в Сочи

«На курорте объявлено экстренное штормовое предупреждение. Завтра метеорологи прогнозируют ливни и шквалистый ветер. В зону грозового шторма попадают все районы города. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Для координации сил и средств и немедленного реагирования на изменение погоды организован муниципальный оперативный штаб», — уточнил Копайгородский.

Пляжи Сочи на период действия штормового предупреждения будут закрыты для купания. Глава города дал поручение подготовить места для временного размещения граждан в случае необходимости эвакуации, проверить технику, провести инструктаж с личным составом аварийных бригад. Под особый контроль взяты традиционные места подтоплений, а также Имеретинская возвышенность, где проходит российский этап «Формулы-1».

Как сообщало ИА REGNUM, на 24−26 сентября в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды — прогнозируются ливни, сильный ветер, образование смерчей.