Москва, 24 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Южной Корее последние полтора месяца наблюдается исключительная дипломатическая активность по вопросам, связанным с Северной Кореей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который призвал к скорейшему возобновлению диалога между КНДР, США и Южной Кореей.

Youtube.com Южная и Северная Корея

«Возобновление диалога нужно Мун Чжэ Ину в первую очередь. И оно объективно нужно человечеству. Потому что наличие диалога лучше, чем его отсутствие. Являются ли надежды президента Южной Кореи обоснованными, мы не знаем. Последние полтора месяца наблюдается исключительная дипломатическая активность, причем многосторонняя, по вопросам, связанным с Северной Кореей. Встречи на весьма высоком уровне (абсолютно закрытые и информация о которых почти не просачивается) проходят с необычной частотой. Что позволяет предполагать, что, возможно, Мун Чжэ Ин констатировал факт — скорое возобновление диалога, — сказал Ланьков. — С другой стороны, нельзя исключать и того, что Мун Чжэ Ин просто говорит о том, чего хочет его правительство, рассчитывая на то, что таким образом будет создаваться правильная атмосфера, в которой реализация этих планов станет более возможной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Южной Кореи, «Пхеньян оставляет открытой дверь для диалога».