Москва, 24 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в августе 2021 года увеличилась до 21,4% с 20,6% в июле. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

geralt Ценные бумаги. Инвестиции

В абсолютном выражении объём вложений нерезидентов в июле вырос на 147 млрд рублей, или на 4,7% и на начало сентября составил 3,304 трлн рублей. При этом общий объём рынка российских ценных бумаг увеличился до 15,446 с 15,312 трлн месяцем ранее.

Напомним, на начало 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 23,3%, а на начало 2020 года — 32,2%.