Москва, 24 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Исполнитель Филипп Киркоров ежегодно тратит около 130 млн рублей на дизайнерские наряды и аксессуары. Об этом 24 сентября пишет издание «Рамблер».

Okras Филипп Киркоров

По данным СМИ, у артиста порядка 300 тыс. предметов одежды. Киркоров также является владельцем ряда элитной недвижимости — квартиры площадью 500 квадратных метров в центре Москвы, виллы на острове Крит (Греция) и других объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров приобрёл квартиру за 1 млрд рублей. Ранее недвижимость принадлежала бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву.