Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 24 сентября спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Мартынов». Новое судно пополнит Дальневосточный флот, сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия.

АО «Адмиралтейские верфи» Траулер «Капитан Мартынов»

«Капитан Мартынов» — высокотехнологичное судно с инновационными российскими разработками. Кроме того, оно экологично. Благодаря новым технологиям по снижению расхода топлива, уровень выброса парниковых газов будет снижен. Рыбоперерабатывающая фабрика будет работать по безотходной технологии, а значит, поможет бережней использовать ресурсы Мирового океана», — заявила на торжественной церемонии вице-премьер Виктория Абрамченко.

Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания» был подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Серия закладывается парами, по два судна в год.

Первый траулер «Капитан Вдовиченко» спущен на воду в марте 2020 года. Сегодня на нем ведутся наладка и швартовные испытания основных механизмов, продолжается закрытие швартовных и построечных удостоверений. На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне 2020 года, принято продолжаются различные работы, в том числе погрузка и монтаж оборудования рыбообрабатывающего цеха. Спуск третьего траулера — «Механик Сизов» — произведен 25 июля 2021 года. «Капитан Юнак» — пятое судно серии, заложено 5 июня 2021 года.