Рязань, 24 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Врачи Рязанской областной клинической больницы прооперировали 102-летнюю пациентку с переломом бедра. Ранее подобные травмы не поддавались лечению, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Minzdravao.ru Операция

Пенсионерку привезла в больницу бригада скорой помощи — женщина упала на своём дачном участке. При обследовании у неё выявили чрезвертельный оскольчатый перелом бедра.

«В подобных случаях пациенты оказывались прикованными к постели, но врачи-травматологи ОКБ освоили новую технологию хирургического лечения. 102-летняя пациентка попала на операционный стол впервые. Для того, чтобы поставить бабушку на ноги, разработали план лечения: ей установили специальный штифт с помощью малоинвазивной технологии. Такая операция проходит с минимальной кровопотерей и позволяет начать ходить уже на следующий день», — рассказал главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Женщина уже встаёт на ноги и ждёт выписки.