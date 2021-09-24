Москва, 24 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Не исключено, что Северная Корея откажется южнокорейской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что власти Южной Кореи решили направить 10 млрд вон (8,5 млн долларов) помощи для некоммерческих организаций, осуществляющих гуманитарные проекты в КНДР.

(stephan) Северная Корея и Южная Корея

«Южнокорейское правительство с самого начала было готово оказывать Северной Корее помощь. Причем очень щедрую, — сказал Ланьков. — На куда большую сумму, чем 10 млрд вон. Проблема заключается в том, что почти все формы помощи, кроме продовольственной и некоторых видов гуманитарной, могут быть восприняты как нарушение соответствующих резолюций Совбеза ООН. И кроме того, любые акции помощи в отношении Северной Кореи вызовут недовольство в США, которые воспримут помощь стране, разрабатывающей направленные на США баллистические ракеты с ядерным зарядом, как нарушение союзнических обязательств своим южнокорейским союзником».

Поэтому, как пояснил Ланьков, на протяжении последних двух лет южнокорейское правительство изо всех сил стремилось найти какие-то способы отправить в Северную Корею помощь, не провоцируя конфликта с США и не нарушая решения Совбеза ООН. В то же время Северная Корея особого интереса к этим попыткам не проявляла.

«Потому что речь шла о суммах и объемах, которые для Северной Кореи не очень интересны, — сказал Ланьков. — Речь шла о мелких подачках, с помощью которых южнокорейская администрация пыталась набрать очки у части южнокорейских избирателей. Это не означает, что все южнокорейские избиратели позитивно относятся к идее помощи Северу».

В такой ситуации правительство Южной Кореи пыталось уговорить северокорейцев принять помощь и убедить американцев не возражать против ее предоставления.

«И недавно спецпредставитель США по Корейскому полуострову заявил, что США в принципе пока против некоторых форм помощи возражать не будут. Однако то обстоятельство, что южнокорейцы выделили эту сумму, вовсе не означает, что северокорейцы эту помощь примут. С их точки зрения речь идет о «подачках». 10 млрд вон — это меньше 10 млн долларов. Это не деньги. Это маленькая сумма. Так что есть большая вероятность, что Северная Корея отвергнет этот вариант. Тем более что Северная Корея сейчас получают щедрую и не обставленную никакими условиями помощь Китая», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи заявило, что рассчитывает оживить практически замороженное после 2018 года межкорейское сотрудничество.