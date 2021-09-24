Архангельск, 24 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Архангельске упразднили роддом имени Самойловой — учреждение присоединится к областному Перинатальному центру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 У роддома

В ведомстве пояснили, что изменения направлены на существенное повышение качества предоставляемых населению областной столицы медицинских услуг.

«Помощь женщинам и новорожденным будет оказываться в Перинатальном центре, который оснащен современным оборудованием и обладает более широкими возможностями для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Изменения позитивно скажутся и на проведении лабораторных исследований, они будут выполняться более оперативно», — пояснила заместитель министра здравоохранения области Татьяна Русинова.

Она также подчеркнула, что все сотрудники родильного дома имени К.Н. Самойловой продолжат работать в составе коллектива Перинатального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перинатальном центре Архангельска выходили девочку, родившуюся на 24 неделе весом 480 граммов.