Харабали, Астраханская область, 24 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели местного жителя от укуса змеи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Змея

Вечером 22 сентября в реанимацию Харабалинской районной больницы поступил 55-летний местный житель с признаками отравления от укуса ядовитой змеи, который скончался спустя несколько минут.

По предварительным данным, он, находясь в поле, развлекал своих знакомых, показывая фокус с заглатыванием змеи. Змея укусила мужчину за язык. По предварительной версии, он скончался от отравления ядом.

Следователи в рамках процессуальной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.