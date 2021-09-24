Минск, 24 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Под предлогом уменьшения расходов граждан по наиболее востребованным операциям банков, а также «в целях повышения качества и доступности банковских услуг и социальной защищенности граждан» Александр Лукашенко 23 сентября подписал указ № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Указом устанавливается право физического лица на открытие одного базового счета в банковской системе, а также определяется минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием, — сказано в официальном комментарии. — Для физических лиц, желающих получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме, предусмотрена обязательность открытия базового счета. Переход к новой практике будет постепенным, до 1 июля 2025 года. При этом имеющиеся возможности по получению социальных выплат в наличной форме не ограничиваются».

Указом предусмотрена «обязанность нанимателя перечислять причитающиеся физическому лицу денежные средства в виде заработной платы и приравненных к ней выплат на базовый счет, указанный физическим лицом». Основные положения Указа вступают в силу с 1 марта 2022 года, проинформировала президентская пресс-служба.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии