Москва, , 16:34 — REGNUM Бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola) и вирус коричневой морщинистости обнаружены во фруктах и томатах, поставляемых в Россию из Турции, сообщает 24 сентября Россельхознадзор.

Турецкие (сс) Sefik Akkurt

По данным ведомства, 23 сентября были проведены переговоры с представителями Главного управления продовольствия и контроля Минсельхоза Турции, на которых российская сторона выразила свою обеспокоенность и потребовала усилить контроль за фитосанитарным состоянием продуктов, которые экспортируются в Россию.

Кроме того, Россельхознадзор сообщает, что в турецких продуктах с начала 2021 года наблюдается резкое превышение остаточных следов пестицидов и агрохимикатов, доходящее до 79-кратного.

По данному вопросу Россельхознадзор также ожидает предложений и комментариев турецкой стороны.

При этом Россельхознадзор предложил турецкой стороне согласовать форму сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным