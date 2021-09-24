Кобулети, Грузия, 24 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Грузии в Кобулетском муниципалитете Аджарской автономной республики шедший три дня дождь вызвал многочисленные оползни, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2». Оползни в 51 месте перекрыли дороги. Возникла угроза 15 жилым домам.

Facebook.com/AdjaraGovGe Работе по расчистке дороги от оползней. Аджария

Проливные дожди сильно осложняют работы по расчистке дорог, которые ведут Кобулетский дорожный департамент и службы мэрии. Мэрия Кобулети уже эвакуировала в безопасные места 24 семьи, чьи дома и подворья были повреждены стихией.

Напомним, что в последние дни в Аджарии и Западной Грузии непрерывно идут сильные дожди с градом, сопровождаемые штормовым ветром.