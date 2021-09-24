Ватикан, , 16:31 — REGNUM В декабре 2020 года при Ватикане был создан Совет по инклюзивному капитализму, призванный бороться с растущим неравенством доходов по всему миру путём создания новой, более справедливой экономической модели. Несмотря на крайне высокое представительство, за прошедшее время о его работе известно лишь из нескольких публикаций — многие эксперты считают, что создатели объединения специально отводят от Совета внимание.

Собор Святого Петра. Ватикан

Слабое освещение деятельности нового папского Совета вызывает удивление — впервые «глубинное государство» решило выйти из тени, крупный олигархический бизнес перестал скрывать свою связь с Ватиканом, отметили в Институте РУССТРАТ. Даже невооружённым глазом видна тесная связь Совета с проектом «великая перезагрузка»: победить назревший кризис современного капитализма решено законсервировав существующий порядок навечно, чтобы избежать подлинно демократических перемен.

Если взглянуть на состав Совета, становится понятна его антироссийская и антикитайская направленность. Ни в одной структуре объединения, ни на каком из уровней нет представителей Пекина или Москвы. Об этом говорилось и летом 2020 года в Давосе, когда были приняты Цели устойчивого развития.

Они подразумевают режим жёсткого противостояния со всеми оппонентами Запада, главными из которых являются РФ и КНР. Подтверждается это и основными руководящими документами США и НАТО в сфере безопасности — они прямо направлены против России и Китая, которых обвиняют в «ревизионизме» и нарушении придуманных Западом мировых правил.

Совет по инклюзивному капитализму нужен для обеспечения сквозного контроля крупнейших мировых олигархов за всей деятельностью человечества, чтобы обеспечить его развитие в собственных интересах, резюмировали в Институте РУССТРАТ.