Симферополь, 24 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Бывший председатель правительства Республики Крым Евгений Кабанов арестован до 22 ноября, решение об этом принял 24 сентября Киевский районный суд Симферополя.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

Отправить Кабанова в СИЗО просило следствие, защита Кабанова настаивала на домашнем аресте. В итоге суд принял решение отправить бывшего чиновника под стражу.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, Кабанову, а также экс-главе крымского минстроя Михаилу Храмову вменяется хищение 57,5 млн рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла.

Кабанов вины не признает. Защита Кабанова и Храмова сообщила о том, что 57,5 млн рублей были возвращены в бюджет, причем до возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера правительства Крыма, на котором курировал ход реализации ФЦП, с конца 2018 года. 23 сентября он был уволен с должности. 22 сентября Аксёнов отправил в отставку с поста главы министерства строительства и архитектуры Михаила Храмова.

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