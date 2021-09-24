Петрозаводск, 24 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Карелии, помимо роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Только за минувшую неделю в республике зарегистрирован 8761 случай заболевания ОРВИ. Об этом 24 сентября сообщил глава регионального ведомства Михаил Охлопков.

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По его словам, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Карелии выше эпидемического порога на 131,6%. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастной группе: 15 лет и старше (+137,2%), 7−14 лет (115,4%), 3−6 лет (60,9%).

«Дети являются основными переносчиками инфекции в семью. Им прививки от ковида пока не делают, но вакцинировать их от гриппа необходимо. Одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжёлых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода, особенно у пожилых», — пояснил министр.

Превышение среднего многонедельного уровня ОРВИ (рассчитанного за 10 лет) отмечено на всех административных территориях республики, за исключением трёх районов: Лахденпохского, Лоухского и Суоярвского.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается превышение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 93,3% (+ 4181 случаев)», — подытожил чиновник.