Пермь, 24 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Ушедший из жизни глава следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил предсмертную записку. Об этом пишут СМИ.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

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По данным издания «Коммерсантъ», он уехал из управления днём 23 сентября, сказав подчинённым, что после обеда вернётся. А затем супруга обнаружила его мёртвым. В последней записке он написал, что пожил достаточно, и попросил прощения у Господа. «Грешен и виноват я перед тобой, а в чём — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — было сказано в письме.

По данным издания, проблем по службе у Сарапульцева не было. В то же время он тяжело переживал трагедию в Пермском университете, который ранее сам окончил. А после совещания в Перми глава СКР Александр Бастрыкин тепло попрощался со всеми коллегами, в том числе и с полковником Сарапульцевым, пожал ему руку.

«Одной из причин трагедии, происшедшей с начальником СУ СКР, могло стать скрытое психиатрическое заболевание», — пишет «Коммерсантъ». Также, по данным издания, попытку суицида он якобы собирался предпринять в 2020 году, оставив записку похожего содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Сарапульцева было найдено 23 сентября. По предварительным данным, он покончил с собой. Идёт доследственная проверка.