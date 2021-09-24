Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В 2020 году урожай винограда в Ростовской области превысил 25 тыс. тонн. Об этом сообщает Ростовстат 24 сентября.

Admkrai.krasnodar.ru Виноград

Урожайность составила 115,8 центнера с гектара, что выше уровня 2019 года на 1,5%. Общая площадь виноградников в Ростовской области составляет 3 664 гектара.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 и 2021 годах Ростовская область сохранила лидирующие позиции по сбору урожая зерна в России. Так, например, в 2021 году донские труженики села собрали зерна на 9% больше, чем в 2020 году.