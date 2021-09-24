Москва, 24 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Деятельность двух организаций из США признана нежелательной в России, сообщили 24 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Нежелательной признана деятельность «Всемирного Института Саентологических Предприятий» (World Institute of Scientology Enterprises International, организация, признанная в РФ нежелательной) и «Библиотеки Л. Рона Хаббарда», или «Церкви Духовной Технологии» (L. Ron Hubbard Library, или Church of Spiritual Technology, организация, признанная в РФ нежелательной).

«Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура отмечает, что соответствующая информация направлена в Минюст РФ для включения названий этих организаций в предусмотренный для этого список.