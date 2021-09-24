Генпрокуратура РФ признала нежелательными две организации из США
Москва, 24 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Деятельность двух организаций из США признана нежелательной в России, сообщили 24 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Нежелательной признана деятельность «Всемирного Института Саентологических Предприятий» (World Institute of Scientology Enterprises International, организация, признанная в РФ нежелательной) и «Библиотеки Л. Рона Хаббарда», или «Церкви Духовной Технологии» (L. Ron Hubbard Library, или Church of Spiritual Technology, организация, признанная в РФ нежелательной).
«Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Генпрокуратура отмечает, что соответствующая информация направлена в Минюст РФ для включения названий этих организаций в предусмотренный для этого список.