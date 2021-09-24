Вашингтон, 24 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Забудьте Францию, подводные лодки и AUKUS, пишет 24 сентября CNN указывая, что в Вашингтоне сегодня состоится одна из самых важных встреч, которая определит будущее влияния США в Азии.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден проведет первый неформальный стратегический форум, где встретятся США, Австралия, Япония и Индия — все демократические страны, заинтересованные в ослаблении влияния Китая в Азии.

На встречу лично прибыли премьер-министр Японии Йошихиде Суга, лидер Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, чтобы обсудить «продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Издание напоминает, что данная встреча проходит в период больших перемен американской политики в Азии. В то время как администрация Байдена стремится укрепить свои дипломатические партнерства в регионе, Япония занимает все более агрессивную позицию в отношении военного потенциала Китая. На этом фоне, оборонное партнерство Австралии с США и Великобританией (AUKUS) заставило беспокоится некоторых партнеров из Юго-Восточной Азии.